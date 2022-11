Neon Genesis Evangelion provoca depressione, le parole di uno specialista

In un popolare forum è stata condivisa una pubblicazione da parte dell'utente di Twitter annaancoco, il quale ha rivelato un episodio del tutto particolare, legato ad un franchise cult, del quale parliamo nello speciale di Neon Genesis Evangelion.

La storia condivisa da questo giovane giapponese è divenuta virale sul web e gira intorno al dialogo con il suo psicanalista. "Quando sono andato all'ospedale psichiatrico, indossavo una maglietta di Neon Genesis Evangelion, di Kaworu Nagisa" riporta il ragazzo. Il dottore dunque chiede al paziente se è un fan del franchise e a risposta affermativa aggiunge: “non guardare Neon Genesis Evangelion se sei depresso. Non guardare Kaworu-kun."

Questi sono eventi del 2017 e il ragazzo oggigiorno si dichiara sulla via della guarigione e grande fan del franchise. Un utente di Twitter gli ha chiesto di cosa trattasse la maglietta di Kaworu Nagisa. "Era quello della serie TV? Era quello di The End of Evangelion? Era quello di Rebuild of Evangelion?". Infatti a seconda della serie le versioni del personaggio denotano, seppur leggere, differenze. E annaancoco risponde che si trattava di una maglia della serie originale per la televisione.

Cosa ne pensate del consiglio del dottore? Siamo curiosi di sapere la vostra. Nel frattempo che ci pensate, potreste osservare ed apprezzare la cura della action figure di Kaworu alato.