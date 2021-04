Neon Genesis Evangelion: quali sono le ragioni dell'incredibile successo commerciale?

Sebbene sia ricco di simbolismi e tratti tematiche pesanti e di difficile comprensione, Neon Genesis Evangelion è un punto di riferimento da ormai diversi decenni, un franchise la cui popolarità è sempre ai massimi livelli, nonché uno dei più proficui.

Il marketing che ruota attorno a Neon Genesis Evangelion è semplicemente immenso e comprende una moltitudine di giocattoli, statue da collezione, videogiochi, vestiti e oggetistica varia. Ma qual è il vero motivo di questo successo commerciale?

Banalmente, una delle principali ragioni è un mero fattore estetico. Le Unità Eva e gli Angeli differiscono da qualsiasi altro robot mai creato, come ad esempio i Mobile Suit Gundam o Mazinga. La loro natura ibrida, dunque, ha reso i giocattoli a tema Evangelion tra i più popolari e ricercati in Giappone.

L'anime di Evangelion è noto per la caratterizzazione delle sue protagoniste femminili e i cosplay di Asuka e Rei sono onnipresenti in qualsiasi fiera o evento. Le due ragazze sono amatissime sia dal pubblico maschile che da quello femminile, ben più di Shinji.

A differenza dei suoi rivali, che raccontano la storia di enormi robottoni che si danno battaglia per la difesa della Terra, Evangelion è una serie oscura, deprimente e sovversiva. Il tema principale non sono gli epici combattimenti tra le gigantesche Unità Eva e gli Angeli, ma la morte, la distruzione e la viscerale paura umana. Queste tematiche, che combinano anche la mitologia biblica, rendono Evangelion un horror psicologico, piuttosto che uno spettacolo di mecha.

Ultima ragione dietro l'incredibile successo della serie di Hideaki Anno è proprio l'immensa popolarità che ha raggiunto. Anche chi non segue l'anime subisce involontariamente la gigantesca macchina di marketing dietro Evangelion, che sforna quasi quotidianamente nuovi giochi, crossover in programmi televisivi, peluche e persino prodotti alimentari, come nel caso di questa campagna pubblicitaria che ha portato le Unità Eva a trasformarsi in piatti gustosi.

Hideaki Anno di Evangelion si occuperà di un film dedicato a Kamen Rider. Nuovo record per Evangelion 3.0 + 1.0, gli incassi della pellicola oltrepassano i 7,5 miliardi di yen.