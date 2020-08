Neon Genesis Evangelion: queste razioni d'emergenza NERV vi salveranno dagli Angeli

In Giappone, quando un brand diventa popolare, inizia a diffondersi a macchia d'olio e si sviluppa anche un folto merchandising. All'inizio si parte con le classiche figure, maglie e gadget di sorta come portachiavi e cose simili, ma quando il pubblico interessato è davvero ampio si produce davvero di tutto, come dimostra Neon Genesis Evangelion.

Il franchise ha lanciato da poco una serie di maglie streetwear ispirate a Neon Genesis Evangelion, ma i collezionisti hanno trovato interessante anche la riproduzione di Tokyo-3 in miniatura. Chissà come prenderanno la messa in vendita delle razioni d'emergenza della NERV.

Già, perché la compagnia AmiAmi venderà sul proprio portale le razioni d'emergenza ufficiali di Neon Genesis Evangelion. A partire dai prossimi giorni, ci saranno cinque set in vendita contenenti 200 grammi di riso e poi cinque tipologie di cibo: curry alla carne, zuppa di manzo, gyudon, chukadon e hamburger giapponese.

Le razioni sono da consumare preferibilmente entro tre anni e sei mesi e ogni set costerà 7000 yen, all'incirca sessanta euro. Se dovesse scoppiare un disastro nucleare (o se dovesse assalirci un Angelo) queste faranno al caso di molti, anche se le possibilità che avvengano sono piuttosto basse. I prodotti saranno acquistabili solo dal portale giapponese di AmiAmi.