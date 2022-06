Neon Genesis Evangelion: un realistico cosplay di Misato nel nuovo set di nekoneko

Neon Genesis Evangelion è un capolavoro senza tempo, un vero e proprio pilastro dell'animazione giapponese. Hideaki Anno ha infatti diretto una serie televisiva, e in seguito una tetralogia di film, che hanno fatto da scuola al genere mecha e psicologico all'interno dell'industria nipponica.

Il successo della saga è talmente importante che non mancano iniziative davvero originali come questa teiera in ghisa ispirata al franchise di Evangelion. Anche in Italia l'opera ha riscosso un certo successo, basti pensare alla volontà di Planet Manga di pubblicare una nuova edizione o, ancora, al recente annuncio di Dynit in merito alla distribuzione cinematografica nel Bel Paese di Evangelion 3.0 + 1.0.

Ma al fianco di questi progetti non mancano le manifestazioni di creatività da parte dei fan della community, su tutti i cosplayer che dedicano alla serie geniali interpretazioni personali. La cosplayer nekoneko, volto conosciuto nel mondo di Eva, ha infatti realizzato un nuovo set di Misato Katsuragi in abiti da Maggiore, lo stesso che potete apprezzare nella galleria di immagini allegata in calce alla notizia.

