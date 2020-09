Neon Genesis Evangelion: Rei Ayanami si mostra nella splendida figure di Turning Point

Neon Genesis Evangelion è un franchise che gode di una popolarità senza eguali, merito di un supporto straordinario a fronte di un'attesa ormai infinita nei riguardi dell'ultima pellicola della tetralogia dei Rebuild. Fondamentale, a tal proposito, è il florido merchandising che ruota attorno al capolavoro di Hideaki Anno.

Nonostante il rinvio di Evangelion 3.0 + 1.0, tuttora sprovvisto di una data definitiva, il brand si è rafforzato di numerose collaborazioni quest'ultimo anno, a cominciare dalla celebre compagnia OPPO ad ICE-WATCH, una famosa linea di orologi in Giappone, sintomo che la produzione sta rafforzando al massimo il merchandising a tema in previsione dell'uscita della pellicola.

Proprio in tal senso spicca l'ultima fatica di Turning Point Studio che ha voluto dedicare a Neon Genesis Evangelion uno splendido modellino in scala, lo stesso che potete ammirare in calce alla notizia. Il protagonista in questione è il pilota dell'unità 00, Rei Ayanami, ritratta in una splendida posa che ne evidenzia le proprie caratteristiche. La statuetta, dalle dimensioni di 53 x 15 x 11 (in cm), è proposta al pubblico al prezzo di 406 euro a cui si aggiungono le eventuali spese di spedizione. Il preordine è già attivo sul sito ufficiale mentre la spedizione, invece, è attesa per il primo quadrimestre del 2021.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa action figure, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito spazio qua sotto.