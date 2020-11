Neon Genesis Evangelion: Rei Ayanami in uno spettacolare cosplay subacqueo

In Neon Genesis Evangelion ci sono tante scene particolari, oniriche e disturbanti. La maggior parte di esse coinvolge naturalmente i protagonisti, quindi anche Rei Ayanami. La First Children, pilota dell'EVA-00, è una dei ragazzini più misteriosi della serie e il suo ruolo sarà particolare fino alla fine della storia.

In attesa di vedere il suo ruolo in Evangelion 3.0 + 1.0 insieme ad Asuka e Mari, concentriamoci sul nuovo cosplay realizzato da Tessa Crownster. La ragazza si è ultimamente focalizzata molto su Rei Ayanami e sulla sua pagina Instagram ha portato diverse foto nelle scorse settimane incentrate su questo personaggio di Neon Genesis Evangelion.

Con la collaborazione del fotografo Brettphotos, ha però realizzato un cosplay di Rei Ayanami molto particolare. Come potete visualizzare nelle prime due foto in basso, si tratta di un cosplay subacqueo dove Rei, con la classica tuta bianca che indossa quando deve pilotare l'Eva, si dirige verso l'entry plug nera sul fondo, da cui si sprigionano tutti i tubi, finché non rimane sospesa sopra nella seconda foto.

Ovviamente il tutto è stato molto difficile da realizzare come rivela la stessa Tessa Crownster nella descrizione delle foto, specificando in particolare quanto sia stato difficile nuotare con una tuta di latex indosso. Ma il risultato è sicuramente eccezionale e lo rende un cosplay a tema Neon Genesis Evangelion che rispecchia alcune scene oniriche della serie e dei film. Nell'ultima foto, invece, una delle realizzazioni "semplici" di Rei Ayanami fatte sempre da Tessa nelle scorse settimane.

Rivedremo presto la ragazza nei cinema: infatti Evangelion 3.0 + 1.0 è previsto per gennaio 2021, la conclusione della saga è vicinissima.