Neon Genesis Evangelion riceve una figure a tema samurai realizzata da Takashi Okazaki

Neon Genesis Evangelion è finalmente arrivato su Netflix, ma l'anime è caduto nell'occhio del ciclone a causa di un adattamento poco gradito dai fan dell'opera. Oggi però, vediamo una nuova figure a tema samurai realizzata da Takashi Okazaki.

Per chi non lo conoscesse, Okazaki è il creatore del manga Afro Samurai e ha lavorato come character designer al film d'animazione Batman Ninja. L'artista ha realizzato per Neon Genesis Evangelion un concept a tema samurai che verrà poi realizzato dalla casa produttrice Sentinel.

La Sentinel ha annunciato la figure in occasione del suo decimo anniversario, tenutosi dal 15 al 16 Giugno. Oltre a quella di Evangelion, anche altre figure sono state menzionate all'evento: quella del Super Robot Type X (di Super Robot Wars), una di Master Chief della serie videoludica Halo e infine il modellino di Johanna/Anat di Persona 5.

La figure di Evangelion prende il nome di "RIOBOT All-Purpose-Human-Type Batlle Weapon First Unite" è il concept mostrato all'evento sembra davvero azzeccato, con il design da Samurai che si sposa ottimamente con il Mecha della serie. Purtroppo non c'è ancora una data di rilascio né un prezzo di vendita, ma possiamo immaginare che la figure non avrà un costo molto accessibile date le parti in gioco, ma aspettiamo altre dichiarazioni ufficiali.

Nel nuovo adattamento Neftlix è sparita Fly Me to The Moon, l'ending che ha da sempre contraddistinto l'anime di studio Gainax, in quest'articolo potete leggere il perchè. In questa news, invece, Gualtiero Cannarsi si esprime sul malcontento generale che imperversa sulla rete, rispondendo in maniera particolarmente piccata alle lamentele sul suo lavoro.