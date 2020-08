Neon Genesis Evangelion si rifà il look con le splendide fan art di Dave Rapoza

Ricordate Dave Rapoza? È colui che in tempi recenti ha mostrato le sue capacità illustrative mozzafiato con un disegno di Berserk sulla Mano di Dio. Una fan art eccezionale e che è diventata virale in breve tempo. Ma Dave Rapoza non si è fermato solo a Berserk dato che ha condiviso le sue ultime realizzazioni su Neon Genesis Evangelion.

L'opera storica di Hideaki Anno si rifà il look grazie al lavoro dell'illustratore in ben due disegni che potete vedere in basso. Rapoza ha condiviso da qualche giorno sul suo account Twitter queste immagini preparate di recente e Neon Genesis Evangelion ottiene due versioni con uno stile diverso, con al centro Rei Ayanami e Shinji Ikari.

La prima si concentra sul protagonista vero e proprio di Neon Genesis Evangelion con alle spalle il suo Eva-01, seguito poi dalla fan art su Rei Ayanami e l'Eva-00. Il design, specie nel volto, e la realizzazione della colorazione sono notevolmente diversi rispetto a quelli a cui siamo abituati. Questi disegni estremamente più dettagliati mettono i personaggi di Neon Genesis Evangelion sotto un'altra luce.

Infine, dopo la terza fan art condivisa di Berserk che era già stata mostrata, Dave Rapoza condivide anche la sua immagine su Cowboy Bebop, dove Faye Valentine si è trasformata in un gatto. Vi piacciono questi disegni? Neon Genesis Evangelion è tornato col nuovo doppiaggio su Netflix nelle scorse settimane, non perdetevelo.