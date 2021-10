Neon Genesis Evangelion, rinviata l'uscita dei Blu Ray in Italia: la nuova data

Ormai oltre un anno fa la telenovela legata ai Blu Ray di Neon Genesis Evangelion si è finalmente sbloccata quando gli accordi tra Gainax e Khara si sono risolti a favore di quest'ultimo. Inevitabilmente, Dynit ha potuto mettere finalmente le mani al franchise e annunciare di conseguenza l'uscita anche nel nostro Paese dei cofanetti.

L'editore nostrano ha però voluto fare le cose in grande e, per l'occasione, ha lavorato ad una Collector's Edition da 129,99 euro che è ancora disponibile al preordine su Amazon. Ad ogni modo, l'uscita dell'home video in Italia era prevista nel mese di novembre, tuttavia, come preannunciato da Dynit al Romics di quest'anno, l'iter di approvazione da parte di Hideaki Anno e Studio Khara si è rivelato più lungo e arduo del previsto.

Qualche giorno dopo, infatti, Amazon ha comunicato ai clienti che hanno fatto il preordine il rinvio della data d'uscita dei Blu Ray di Neon Genesis Evangelion di un altro mese, ovvero al 15 dicembre 2021. Non sappiamo se questa sia o meno la data definitiva, alla luce della complessa situazione con lo studio di animazione, ma vi terremo aggiornati qualcosa vi fossero ulteriori novità in merito all'argomento.

E voi, invece, vi aspettavate questo rinvio? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.