Neon Genesis Evangelion ritorna su Netflix: inserito a sorpresa il nuovo doppiaggio

Neon Genesis Evangelion è tra le opere diventate più di culto nel panorama dell'animazione nipponica. Hideaki Anno diresse una storia a fine anni '90 che riverbera ancora oggi e che proseguirà con il quarto e ultimo film della serie, Evangelion 3.0 + 1.0 programmato inizialmente per giugno 2020. Ma la serie era arrivata anche su Netflix.

Come ricorderete, lo scorso anno Netflix aveva inserito sulla sua piattaforma una nuova versione di Neon Genesis Evangelion con un doppiaggio e testi completamente rivisti. A dirigere quest'operazione ci fu Gualtiero Cannarsi ma il suo operato suscitò diverse polemiche. Ciò costrinse Netflix a rimuovere il doppiaggio italiano (ma non la versione sottotitolata) dal servizio di streaming, annunciando che avrebbero deciso il da farsi.

A più di un anno di distanza da quella fine di giugno 2019 in cui avvenne la rimozione di Neon Genesis Evangelion, sono tornati gli episodi doppiati su Netflix. I social della piattaforma non hanno dato alcun annuncio, lasciando sorpresi i fan che l'hanno scoperto autonomamente. Inoltre, da quanto risulta dai titoli di coda di ogni episodio, non è più presente il nome di Gualtiero Cannarsi nello staff che si è occupato del doppiaggio. Alla voce "dialoghi italiani" ora risulta esserci Laura Cosenza mentre alla "direzione del doppiaggio" c'è Roberto Stocchi.