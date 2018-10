Neon Genesis Evangelion, rivelata una visual con i protagonisti vestiti alla moda!

Neon Genesis Evangelion è ormai terminata da anni, tuttavia l'opera continua a far parlare di sè. Questa è una delle più conosciute e popolari serie di questi tempi a tal punto da ottenere una linea di moda tutta sua.

In collaborazione con lo store commerciale Radio EVA, che celebra i dieci anni di anniversario, lo Studio Khara ha ideato, per sponsorizzare la linea di moda, una nuova visual avente come modelli gli stessi protagonisti della serie Neon Genesis Evangelion.

La grafica vede i personaggi preferiti dai fan con addosso abiti distinti e alla moda, quelli che effettivamente sono disponibili all'acquisto sullo store di Radio EVA. La tenuta di ogni personaggio mette in risalto uno stile particolare per ciascuno di loro, sportivo e casual, dalle tinte tendenzialmente scure.

Radio EVA ha voluto sfruttare questa collaborazione con il franchise della serie come trampolino di lancio per il futuro. Di certo il successo sarà assicurato se manterranno lo stesso impatto visivo e lo stile, visibile in questa immagine, per ciascun capo d'abbigliamento.

Questo è certamente uno dei tanti modi di tenere in vita un titolo come Neon Genesis Evangelion, che ha giocato un ruolo importante tra le serie mecha create alla fine degli anni '90. Come molti sanno, nel luglio scorso è stata finalmente rilasciata la data di debutto dell’ultimo atteso film conclusivo della saga cinematografica animata Rebuild of Evangelion, diretta da Hideaki Anno presso lo studio di animazione Khara. Intitolato Evangelion: 3.0+1.0 (Shin Evangelion Gekijō-ban :||), questo lungometraggio verrà rilasciato nelle sale giapponesi nel 2020.

Il franchise di Neon Genesis Evangelion è nato dalla serie tv originale, di genere mecha/psicologico, composta da 26 episodi e uscita nel 1995. Fu creata dallo studio Gainax, sceneggiata e diretta da Hideaki Anno. L'opera immortale ha ispirato anche un manga, diversi spin-off e film tra cui Neon Genesis Evangelion: The End of Evangelion. Yoshiyuki Sadamoto, già character designer della serie animata, si è occupato del manga che ha debuttato nel 1994 sulla rivista giapponese Shōnen Ace, edita da Kadokawa Shoten.