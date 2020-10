Neon Genesis Evangelion: Sadamoto realizzata una nuova illustrazione per il manga

Il franchise di Neon Genesis Evangelion gode di numerose opere derivate, quasi nessuna relamente canonica, ma che racchiudono alcuni parallelismi alla serie originale di Hideaki Anno al punto tale da creare confusione e perplessità nella community dedicata. Ad ogni modo, in occasione di una nuova edizione del manga trapela una nuova illustrazione.

Il regista di NGE è solito giocare con i fan del suo capolavoro, rilasciando corti animati, brevi clip o particolari sequenze che rimandano a tutti quei prodotti non appartenenti teoricamente all'immaginario canon dell'opera. Tale confusione ha favorito lo sviluppo della teoria del loop con diverse situazioni che hanno portato i protagonisti ad affrontare realtà via via sempre diverse. Ma a proposito del campo delle ipotesi, cosa ne pensate di questa teoria su Asuka nei Rebuld di Evangelion?

In occasione della nuova riedizione del manga di Yoshiyuki Sadamoto il sensei ne ha approfittato per realizzare alcune nuove tavole originali da accompagnare, l'ultima delle quali curata in occasione dell'uscita del sesto volume della collezione che, tra l'altro, conterrà una postcard in acrilico di Kaworu, Shinji, Rei e Asuka, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia.

Ne approfittiamo per ricordarvi, infine, che Planet Manga ha iniziato la pubblicazione di Evangelion: ANIMA, un romanzo spin-off curato dal mecha desinger dell'anime che vi suggeriamo caldamente di recuperare. E voi, invece, cosa ne pensate di questa illustrazione? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.