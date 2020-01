Neon Genesis Evangelion: sbloccati i diritti home video, arrivano gli attesissimi Blu-Ray?

Tra le infinite telenovele del mercato nipponico, e questa volta non parliamo di Dragon Ball Super 2, un ruolo di spicco lo detiene il mistero in merito ai diritti home video internazionali di Neon Genesis Evangelion. Tuttavia, qualcosa pare finalmente stia iniziando a cambiare.

In realtà, qualcosa aveva già iniziato a muoversi a riguardo quando Netflix annunciò l'acquisizione e la distribuzione in tutto il mondo del capolavoro di Hideaki Anno, seppur l'approdo italiano della serie televisiva fu sporcato da un adattamento con molte perplessità. La diatriba legale tra lo Studio Khara e Gainax, raccontata recentemente dallo stesso regista in un'intervista appena qualche giorno fa, pare essere finalmente a un punto di svolta.

Nelle ultime uscite dell'home video della serie in Giappone, i fan hanno notato un dettaglio a dir poco importante in merito alle limitazioni internazionali circa la distribuzione del franchise. In particolare, nelle opening e nelle ending delle ultime copie tutti i riferimenti allo studio Gainax sono stati rimossi, segno di un possibile e ufficiale completo passaggio di proprietà di tutti i diritti tra le mani di Hideaki Anno. E se così fosse, finalmente Dynit avrebbe campo libero per riprendere possesso di alcune delle licenze più attese e richieste dalla community nostrana: quella dei Blu-Ray.

Non ci resta che attendere eventuali novità in merito, ma pare sempre più certa la conclusione di una delle diatribe più importanti del mercato dell'animazione nipponica.