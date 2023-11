Neon Genesis Evangelion: la serie TV è invecchiata male in questi anni?

Neon Genesis Evangelion è senza dubbio un cult: questa serie ha rivoluzionato gli anime con il suo stile unico e una trama originale. Tuttavia, le sue scene confuse e talvolta controverse potrebbero non appassionare il pubblico attuale. Questa è stata l'accusa lanciata da alcuni fan degli anime, ma sarà vero?

Negli anni 2000, Neon Genesis Evangelion aveva introdotto senza alcun timore alcuni temi molto importanti ma che nessuno non aveva ancora avuto il coraggio di trattare. Ad esempio, la depressione, i traumi e la perdita, mostrando il lato più umano di tutti i suoi personaggi. Non solo, ha rivoluzionato il genere mecha in un modo originale e unico.

Tuttavia, ci sono alcune scene che ad oggi vengono considerate controverse: alcuni fan, di questi tempi, hanno criticato queste scelte di trama, come alcuni momenti fan-service che, apparentemente, non hanno alcun legame con la storia. Ogni personaggio di Neon Genesis Evangelion è un individuo distrutto, affetto da terribili traumi e a pochi passi dal crollo completo. Ogni loro scelta, seppure sbagliata, dimostra la loro psiche.

Anche se alcune scene per i fan moderni potrebbero essere meno impattanti come un tempo, Neon Genesis Evangelion resta una perla rara nel panorama degli anime. Per cui, guardarlo da un punto di vista differente potrebbe aiutare i nuovi spettatori a vedere qualcosa di unico in questa serie. Evangelion è fra i 10 anime più autoriali e intimisti assieme ad altri numerosi titoli.