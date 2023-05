Neon Genesis Evangelion: primo sguardo allo spettacolo teatrale

Neon Genesis Evangelion rappresenta senza alcun dubbio una delle opere più rilevanti nel vasto panorama dell’animazione giapponese, e dopo la conclusione della tetralogia Rebuild of Evangelion, i fan sperano di rivedere in azione gli EVA molto presto, e l’imminente spettacolo teatrale potrebbe rivelarsi l’occasione giusta.

Nel corso degli ultimi anni, in Giappone, è cresciuta la richiesta di spettacoli live action portati a teatro, molti dei quali sono stati recepiti in maniera positiva non solo dal pubblico ma anche dalla critica. Attualmente questo tipo di spettacoli rimane confinato all’interno dell’arcipelago nipponico, ma fortunatamente anche gli appassionati occidentali possono dare uno sguardo a come registi e attori cerchino di riproporre sul palco la magia e l’atmosfera degli universi nati su tavole o su storyboard a seconda dei casi.

Evangelion Beyond debutterà nel corso del 2023 in Giappone, e finalmente sono stati pubblicati i primi materiali promozionali, tra cui il breve video presente in fondo alla pagina. Rappresentare gli EVA a teatro sembra essere già una sfida piuttosto complicata, ma gli autori dello spettacolo hanno pensato di creare delle marionette. Non si tratta ovviamente di marionette classiche, ma di veri e propri modelli realizzati con una minuziosa cura nei dettagli, col fine di ricreare il design a cui ormai tutti sono legati.

Fateci sapere cosa ne pensate di questo modo singolare di portare a teatro l'universo di Evangelion con un commento qui sotto.