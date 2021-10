Neon Genesis Evangelion: Shinji e Asuka insieme in un doppio cosplay

Sono pochi i personaggi apparsi in Neon Genesis Evangelion, con l'attenzione che gravita principalmente intorno ai ragazzi che salgono sui giganteschi robot umanoidi preparati per difendere l'umanità dagli angeli. I tre ragazzini piloti infatti sono i veri protagonisti della serie creata da Hideaki Anno negli anni '90.

Shinji Ikari è il vero protagonista della storia, in parte amato in parte odiato dagli spettatori, e durante il corso degli episodi è stato affiancato da Asuka Soryu Langley, un'altra ragazza di 14 anni e pilota dell'Eva-02 con cui ha un rapporto conflittuale e a fasi alterne. La particolarità del rapporto tra i due protagonisti di Neon Genesis Evangelion viene messo in mostra più volte durante la serie, sfociando tra l'altro nel criptico finale di End of Evangelion, dove rimangono soltanto loro due in scena.

La cosplayer russa Shirogane-sama ha vestito più volte i panni di Asuka con dei cosplay artistici e ben realizzati, ma stavolta ha deciso di farsi accompagnare da un altro cosplayer, Wolfoty. Insieme, i due hanno deciso di creare un cosplay a tema Neon Genesis Evangelion dove Asuka e Shinji sono insieme con la ragazza a terra e tra le braccia del protagonista.

Un cosplay di Asuka e Shinji davvero ben realizzato e che mostra l'amore che hanno questi cosplayer per la serie.