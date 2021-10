Neon Genesis Evangelion: Shinji sembra davvero reale in questo cosplay di wolfot

Il massimo capolavoro di Hideaki Anno, Neon Genesis Evangelion, è un'opera ancora estremamente attuale e che a distanza di anni dall'uscita della serie originale continua a godere di una community forte di milioni di appassionati che dedicano saltuariamente al franchise geniali manifestazioni di creatività.

Da ormai qualche mese è approdato su Amazon Prime Video Evangelion 3.0 + 1.0, l'ultima parte della tetralogia dei Rebuild che ha tenuto per anni i fan col fiato sospeso. Inoltre, il franchise gode di una notevole importanza anche nel nostro Paese basti pensare alla grande mobilitazione degli appassionati nostrani all'apertura del preordine dei Blu Ray di Neon Genesis Evangelion, la serie originale la cui uscita dei cofanetti è recentemente slittata al 15 dicembre.

A tal proposito, in onore del successo dell'opera e dell'importanza del capolavoro di Hideaki Anno, il talentuoso cosplayer Wolfot ha dedicato una straordinaria interpretazione personale del protagonista, Shinji Ikari. Il suo cosplay in questione, che potete recuperare in calce alla notizia, ha riscosso un successo clamoroso su Instagram con oltre 22mila manifestazioni di apprezzamento, merito di un'assurda fedeltà al personaggio originale.

