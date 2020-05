Neon Genesis Evangelion: il sondaggio di NHK rivela il miglior personaggio

La serie di Neon Genesis Evangelion creata da Hideaki Anno nel 1995, ha sicuramente sconvolto l'intera industria dell'animazione giapponese, sia per la complessità dei temi trattati, sia per le particolarità di ciascun personaggio. Secondo un recente sondaggio, organizzato da NHK, sono stati rivelati i migliori personaggi del franchise.

Mentre la Rebuild of Evangelion supera un incredibile record di views su YouTube, molti fan sono stati interpellati dall'importantissima NHK per un'inchiesta di popolarità riguardante l'intera opera di Anno, proponendo diverse domande inerenti non solo i personaggi più amati, ma anche altri dettagli particolarmente interessanti.

A condividere i risultati è stato l'utente @somoskudasai su Twitter, con il post che potete trovare in calce alla notizia. Come riportato al primo posto della categoria "miglior personaggio" è arrivata Asuka Sōryū Langley, l'egocentrica ragazza pilota dell'EVA-02. Come "miglior Evangelion" ha vinto, naturalmente, l'unità EVA-01, guidata da Shinji Ikari, protagonista della serie. Il titolo di "miglior Angelo" se lo è aggiudicato Gaghiel, sesto Angelo, acquatico, e con dei tratti che richiamano gli squali. Infine l'ultimo vincitore, appartenente alla categoria "miglior frase" è stata la battuta di Rei Ayanami "Non morirai, perché io ti proteggerò."

Un'iniziativa interessante organizzata da NHK, che mostra come a molti anni di distanza dalla prima pubblicazione la serie di Evangelion sia ancora rilevante per gli appassionati di anime e manga. Ricordiamo inoltre che di recente un fan ha ricreato l'iconico finale di Evangelion su Animal Crossing.

Siete d'accordo con quanto hanno decretato i fan? Diteci la vostra con un commento qui sotto.