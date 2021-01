Neon Genesis Evangelion: spiegazione del finale, riviviamolo dopo tanti anni

Il rinvio al cinema di Evangelion 3.0 + 1.0, progetto cinematografico che chiuderà almeno in Giappone la tetralogia di Neon Genesis Evangelion, ha allontanato ancora una volta il finale dagli appassionati dell'anime ideato da Hideaki Anno tanti anni or sono.

Proprio per questo, ripercorriamo la storia creata da Studio Gainax e riviviamo il finale di Neon Genesis Evangelion, basandoci sulla sola serie TV. Questa fu una serie particolare a causa del suo finale criptico ed enigmatico che potrebbe avere più di una lettura e che causa discorsi tra i vari appassionati ancora oggi, a più di venti anni di distanza.

Dopo l'episodio 24 di Neon Genesis Evangelion in cui Shinji fu costretto a uccidere Kaworu, uno dei pochi ragazzi con cui sembrava essere riuscito a legare, Anno lancia agli spettatori un doppio episodio 25-26 fuori dal comune e che lascia più di una bocca aperta. Bozzetti, montaggi rivisitati, voci sovrimpresse: tutto ciò creava un episodio 25-26 di Neon Genesis Evangelion atipico e che andava seguito con grandissima attenzione.

Seguiamo i pensieri di Shinji Ikari, il protagonista tanto odiato dal fandom di Evangelion, che alla fine si trova fuori dalla sua ondata depressiva e si accetta e viene accettato dalle persone che lo circondano, almeno nella sua mente.

Un finale che è sempre difficile da spiegare, ma che prova a far chiudere il cerchio del percorso di maturazione di Shinji. Quello di un ragazzo praticamente orfano di entrambi i genitori, che esiste per la sua figura paterna soltanto in quanto "pilota" e non in quanto "figlio", e che è costretto a gesti che nessun ragazzo dovrebbe compiere. Nella sua depressiva realtà che non riesce ad affrontare, Shinji deve affrontare eventi alla fine dei quali capisce che soltanto tramite l'autoaccettazione e la consapevolezza di ciò che è in realtà il mondo può effettivamente affrontare la depressione che lo attanagliava.

Con questa comprensione raggiunta, viene applaudito con tanto di "Congratulazioni, Shinji" nel finale di Neon Genesis Evangelion dalle proiezioni delle persone che conosce. E secondo voi qual è il significato del finale della serie TV di Neon Genesis Evangelion?