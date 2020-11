Neon Genesis Evangelion: uno splendido cosplay di Asuka che si prepara per guidare l'Eva

Asuka Soryu Langley è una dei piloti di Evangelion, i cosiddetti Children, ragazzini di 14 anni raccolti in giro per il mondo e unici in grado di pilotare queste misteriose macchine giganti. In Neon Genesis Evangelion diventa una protagonista in tutto e per tutto dopo la sua introduzione, tardiva rispetto agli altri due piloti Shinji e Rei.

Tuttavia una volta entrata di prepotenza nel cast principale, non si schioda più e diventa uno dei personaggi più amati di Neon Genesis Evangelion. Lei è la pilota dell'Eva-02, un mech completamente rosso. Ma nel cosplay di Igui-chan che potete vedere in basso, la ragazza si appresta a pilotare invece l'Eva-01 di Shinji Ikari.

Il cosplay di Asuka da Neon Genesis Evangelion vede la ragazza sulla sinistra con la classica tuta rossa, mentre il viso giovanile di Igui-chan riesce ad adattarsi ai tratti ancora adolescenziali di Asuka dell'anime. Alle sue spalle, ovviamente grazie a una sovrapposizione nella fotografia, c'è l'Eva-01, pronto all'utilizzo. Cosa ne dite di questo cosplay a tema Neon Genesis Evangelion e che ci fa riassaporare le atmosfere sci-fi della serie?

Neon Genesis Evangelion ha compiuto 25 anni da poco e si appresta a tornare nei cinema con il film del ciclo Rebuild Evangelion 3.0 + 1.0.