Neon Genesis Evangelion: ecco l'ultimo splendido modellino di Rei di Hunter Fan Studio

Il franchise di Neon Genesis Evangelion è tra i più popolari della cultura anime e manga, un vero e proprio capolavoro che ha fatto da scuola a nuove produzioni televisive. Hideaki Anno ha infatti scoperchiato la propria anima nella sua opera, motivo per cui la saga è stata caratterizzata da non pochi ritardi di produzione.

Solo quest'anno, dopo svariati anni di attesa, ha compiuto il suo debutto Evangelion 3.0 + 1.0 su Prime Video, l'ultima pellicola della tetralogia dei Rebuild e che di fatto ha chiuso per sempre le gesta di Shinji Ikari. Certo, l'opera ha portato con sé un rinnovato vigore per quanto riguarda il fenomeno di merchandising che si è arricchito negli ultimi mesi di nuovi oggetti in edizione limitata.

L'ultimo dei quali, a tal proposito, è firmato Hunter Fan Studio, lo stesso dietro questa figure di A2 da Nier Automata, che ha realizzato una statuetta dalle dimensioni di 60x34,2x33,4 (in cm), dunque in scala 1/4, dedicata a Rei che sovrasta un'unità Evangelion che ha appena attivato il Progetto per il Perfezionamento dell'Uomo. Il modellino in questione sarà preordinabile a breve per un costo ancora non definito, tuttavia la quantità di scorte è limitata ad appena 300 unità. La consegna, infine, è attesa non prima del terzo quadrimestre del 2022.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo modellino che potete amirare in calce alla notizia? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.