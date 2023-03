Neon Genesis Evangelion: lo strapotere dell'Eva-01 in questa statuetta da oltre 1000€

L'Eva-01 è uno degli elementi principali della serie anime cult Neon Genesis Evangelion. L'Eva-01 è una macchina da combattimento umanoide di 40 metri, alimentata da un reattore nucleare e progettata per combattere i misteriosi esseri noti come Angeli, sfruttata da Shinji Ikari, il protagonista della serie.

Questo robot gigantesco di colore viola è uno dei mecha più famosi del mondo degli anime, non soltanto grazie alle sue abilità speciali, che gli permettono di affrontare gli Angeli di Neon Genesis Evangelion sempre in modo diverso tra attacchi fisici e armi dalla distanza, ma anche per l'immensa popolarità ottenuta in seguito ad alcuni misteri sulla sua creazione e sul suo comportamento.

In sostanza, quindi, l'Eva-01 di Shinji Ikari è uno dei protagonisti principali della serie anime Neon Genesis Evangelion, pur non essendo pienamente senziente come il ragazzo che lo guida. Non è un caso quindi se, anche a distanza di anni dalla prima presentazione nel mondo degli anime, continuino a essere prodotti oggetti che lo raffigurano. Le statuette dell'Eva-01 di Shinji sono infatti presenti sul mercato da tempo e continueranno a esserci, ma sono davvero poche quelle che si possono paragonare al lavoro svolto da Jimei Palace e Weta Workshop.

La loro collaborazione ha dato vita a questa statua dell'Eva-01 da 1200 euro: alta 72 centimetri e disponibile nella primavera del 2024, vede il robot viola al massimo della furia, con esplosioni, un braccio - anche modificabile, come si vede nelle foto in basso - al di fuori della corazza metallica e un Angelo dominato, impotente contro la forza esagerata di questa creatura gigantesca e terrificante. La Bandai produsse l'Eva-01 in metallo, mentre a Kyoto c'è un tram ispirato.