Neon Genesis Evangelion: lo Studio Khara commenta la controversia di Gainax

Recentemente, il presidente dello Studio Gainax - Maki Tomohiro - ha ricevuto delle accuse di aggressione molto pesanti. A questo proposito, l'attuale studio d'animazione che si occupa di Neon Genesis Evangelion - lo Studio Khara - si è espresso in merito alla spiacevole controversia.

Il suo intervento è stato condiviso da Crunchyroll, e afferma che Maki Tomohiro non è stato coinvolto nella creazione di Neon Genesis Evangelion, dal momento che è divenuto presidente di Gainax solamente nell'ultimo periodo:

"Per quanto riguarda il procedimento penale che di recente ha coinvolto il rappresentante di Gainax Co., Ltd. (Direttore rappresentante: Tomohiro Maki) come sospetto, ci sono delle notizie in cui si cita Neon Genesis Evangelion e in più generale la serie di Evangelion.

Non esiste alcuna prova secondo cui il sospettato avesse partecipato ai lavori sulla serie di Evangelion, incluso l'anime di Neon Genesis Evangelion, e la compagnia non ha nulla a che vedere con lui.

Inoltre, il direttore rappresentate della società, Hideaki Anno, il direttore originale e generale della serie "Evangelion", e direttore della compagnia, Kazuya Tsurumukai - che è stato direttore/vicedirettore della serie - sono entrambi informati e associati con il sospettato. Non c'è nessun altro. Peraltro, la società, Hideaki Anno e Kazuya Tsurumaki attualmente non hanno rapporti commerciali con GAINAX CO., Ltd e società con titoli simili per la produzione video.

Non possediamo alcun diritto sulle opere della serie "Evangelion", compreso Neon Genesis Evangelion. Come annunciato nel Dicembre del 2016, la compagnia sta chiedendo il ritorno del prestito da Gainax Co., Ltd, ed è ancora in attesa".

