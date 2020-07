Neon Genesis Evangelion: Tokyo-3 diventa una perfetta città in miniatura

La serie di Neon Genesis Evangelion è considerata uno dei franchise più importanti in ambito manga e anime per quanto riguarda il sottogeneri dei mecha, e continuando ad ottenere tuttora un enorme successo, l'opera di Hideaki Anno ha ottenuto un posto molto particolare nell'attrazione Small Worlds.

Per chi non lo sapesse Small Worlds è un "parco di miniature", con sede principale a Tokyo, dove vengono riprodotte, nei più minimi dettagli, sia ambientazioni reali che ambientazioni fittizie, come appunto la futuristica, e distopica, città di Tokyo-3 vista nella serie Evangelion.

Il risultato che potete vedere nel video legato alla notizia, è incredibile. Gli artisti dietro il progetto hanno realizzato un ambiente incredibilmente simile all'originale, vivo, denso di macchine, edifici, paesaggi che cambiano con i vari giochi di luce, e naturalmente contenente anche le perfette miniature degli EVA.

Inoltre Small Worlds ha dato la possibilità ai veri appassionati di diventare effettivamente parte della miniatura, ovvero, pagando la somma di circa 185 dollari, una persona può creare una riproduzione in 3D di sé stesso e poi inserirla nell'immensa mappa di Tokyo-3. Un'iniziativa indubbiamente curiosa ma che ha già conquistato non pochi fan.

Di recente la tuta di Shinji è diventata virale a causa di un tweet, e ricordiamo che il nuovo doppiaggio di Evangelion è disponibile su Netflix.