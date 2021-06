Neon Genesis Evangelion torna al cinema: ecco le sale che aderiranno all'evento

Il capolavoro di Hideaki Anno, Neon Genesis Evangelion, è un gioiellino molto conosciuto anche in Occidente e soprattutto nel nostro Paese, basti pensare all'enorme mobilitazione della community al ridoppiaggio di Netflix. Ad ogni modo, tra 10 giorni il franchise tornerà sul grande schermo nei cinema italiani.

Qualche giorno fa Dynit, in collaborazione con Nexo Digital, ha confermato il ritorno di Evangelion: Death(True)2 e The End of Evangelion al cinema per un evento speciale dal 28 al 30 giugno, 3 date in cui sarà possibile recuperare la storia di Eva in attesa dell'arrivo in Italia di Evangelion 3.0 + 1.0 su Amazon Prime Video. Ma quali sono i cinema che aderiranno all'evento? La lista completa delle sale in questione qui segue:

Abruzzo Montesilvano The Space

Abruzzo Rocca San Giovanni Ciak City

Abruzzo Spoltore Arca

Calabria Catanzaro The Space

Calabria Lamezia TermeThe Space

Calabria Reggio Calabria Lumiere

Calabria Zumpano Andromeda River

Campania BeneventoGaveli Maxicinema

Campania CasoriaUCI Cinemas Casoria Napoli

Campania MarcianiseUCI Cinepolis

Campania NapoliModernissimo

Campania NapoliThe Space

Campania NolaThe Space

Campania Salerno The Space

Emilia Romagna Bologna The Space

Emilia Romagna Carpi Space City

Emilia Romagna Casalecchio Di Reno UCI Cinemas Meridiana Bologna

Emilia Romagna Cesena Aladdin

Emilia Romagna Cesena Eliseo Cesena

Emilia Romagna Faenza Cinedream

Emilia Romagna Ferrara UCI Cinemas Ferrara

Emilia Romagna Forlimpopoli Cineflash

Emilia Romagna Forlì Astoria

Emilia Romagna Modena Victoria Cinema

Emilia Romagna Parma The Space

Emilia Romagna Parma The Space Cinecity

Emilia Romagna Piacenza UCI Cinemas Piacenza

Emilia Romagna Ravenna Cinemacity Ravenna

Emilia Romagna Reggio Emilia UCI Cinemas Reggio Emilia

Emilia Romagna Riccione Cinepalace Riccione

Emilia Romagna Rimini Le Befane

Emilia Romagna Rimini Savignano UCI Cinemas Romagna Rimini

Friuli Venezia Giulia Fiume Veneto UCI Cinemas Fiume Veneto Pordenone

Friuli Venezia Giulia Gorizia Kinemax

Friuli Venezia Giulia Monfalcone Kinemax

Friuli Venezia Giulia Pradamano The Space Cinecity

Friuli Venezia Giulia Torreano Di Martignacco Cinecittà Fiera

Friuli Venezia Giulia Trieste Nazionale

Friuli Venezia Giulia TriesteThe Space Cinecity

Lazio Fiumicino UCI Cinemas Parco Leonardo Roma

Lazio Guidonia The Space

Lazio Latina Oxer

Lazio Roma Andromeda

Lazio Roma Lux

Lazio Roma Madison

Lazio Roma The Space Moderno

Lazio Roma The Space Parco De Medici

Lazio Roma UCI Cinemas Porta Di Roma Roma

Lazio Roma UCI Cinemas RomaEst Roma

Liguria Genova The Space

Liguria Genova UCI Cinemas Fiumara Genova

Liguria La Spezia Nuovo

Lombardia Assago UCI Cinemas Milano Fiori Milano

Lombardia Bergamo Capitol

Lombardia Brescia Multisala Oz

Lombardia Busnago - Cornate D Adda Movie Planet Busnago

Lombardia Cerro Maggiore The Space

Lombardia Cesano Boscone Cristallo Cesano

Lombardia Crema Porta Nova

Lombardia Cremona Spaziocinema

Lombardia Curno UCI Cinemas Curno Bergamo

Lombardia Lissone UCI Cinemas Lissone Milano

Lombardia Mantova Cinecity

Lombardia Milano Arcobaleno Multisala

Lombardia Milano Citylife Anteo

Lombardia Milano Ducale Multisala

Lombardia Milano The Space Odeon

Lombardia Milano UCI Cinemas Bicocca Milano

Lombardia Milano UCI Cinemas Certosa Milano

Lombardia Montano Lucino UCI Cinemas Como

Lombardia Montebello Della Battaglia The Space

Lombardia Orio Al Serio Uci Cinemas Orio

Lombardia Parona Lomellina Movie Planet Parona

Lombardia Rozzano The Space

Lombardia San Giuliano Milanese Movie Planet San Giuliano

Lombardia San Martino Siccomario Movie Planet San Martino

Lombardia Sesto San Giovanni Notorious Skyline

Lombardia Treviglio Spaziocinema

Lombardia Varese Impero

Lombardia Vimercate The Space

Marche Ascoli Piceno Delle Stelle

Marche Campiglione Di FermoSuper8

Marche Macerata Multiplex 2000

Piemonte Beinasco The Space

Piemonte Bellinzago Novarese Movie Planet Bellinzago

Piemonte Biella Mazzini

Piemonte Borgo Vercelli Movie Planet Vercelli

Piemonte Bra Impero

Piemonte Castelletto Sopra Ticino Movie Planet Metropolis

Piemonte Torino Ambrosio

Piemonte Torino Lux Torino

Piemonte Torino Massaua Cityplex

Piemonte Torino The Space

Piemonte Torino UCI Cinemas Torino Lingotto

Piemonte Vercelli Movie Planet Italia

Puglia Bari Galleria

Puglia BariUci Showville

Puglia Casamassima The Space

Puglia Molfetta UCI Cinemas Molfetta Bari

Puglia Surbo The Space

Sardegna Iglesias Madison Cineworld

Sardegna Quartucciu The Space

Sardegna Sassari Moderno

Sardegna Sestu The Space Cinecity

Sicilia Belpasso The Space

Sicilia Messina Iris

Sicilia Palermo Metropolitan Palermo

Sicilia Ragusa Madison

Sicilia San Giovanni La PuntaCinestar I Portali

Toscana Campi BisenzioUCI Cinemas Campi Bisenzio Firenze

Toscana Firenze The Space

Toscana Firenze UCI Cinemas Firenze

Toscana Grosseto The Space

Toscana Livorno The Space

Toscana Pisa Odeon

Toscana Prato Omnia Center

Trentino Alto Adige Trento Modena

Umbria Corciano The Space

Umbria Perugia UCI Cinemas Perugia

Umbria Terni The Space

Veneto Bassano Del Grappa Metropolis

Veneto Conegliano Cinergia

Veneto Limena The Space Cinecity

Veneto Lugagnano Di Sona The Space

Veneto Marcon UCI Cinemas Venezia Marcon

Veneto Mestre IMG Candiani

Veneto Padova Porto Astra

Veneto Rovigo Notorious Cinemas

Veneto Silea The Space Cinecity

Veneto Torri Di Quartesolo The Space

Veneto Vittorio Veneto Verdi

E voi, invece, coglierete di quest'occasione per recuperare i due capolavori al cinema? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.