Neon Genesis Evangelion: la Treccani commenta il termine 'recalcitranza'!

Le polemiche riguardanti il nuovo doppiaggio di Neon Genesis Evangelion non si placano. Dopo l'onda mediatica scatenatasi sul web, persino i profili social della Treccani sono intervenuti sulle scelte operate da Gualtiero Cannarsi per la nuova edizione italiana del capolavoro di Hideaki Anno.

La pagina Facebook della Treccani, infatti, ha pubblicato un post in cui commenta la scelta di Cannarsi in merito all'utilizzo del termine "recalcitranza", utilizzando da un gruppo di esecutivi della NERV nel corso del primo episodio di Neon Genesis Evangelion.



"Calcitrare" è un verbo che si sente usare poco spesso, almeno in città, ma indica il movimento con cui i quadrupedi sollevano la parte posteriore del corpo sostenendosi sulle zampe anteriori.

Unito al prefisso "re-", che già in latino indicava il ripetersi di un'azione, nello stesso senso o in senso contrario, ha formato il verbo "recalcitrare" (o "ricalcitrare"). Degli animali da sella, da tiro e da soma, si dice che recalcitrano quando si impuntano, indietreggiando o scalciando; gli esseri umani, invece, sono recalcitranti in senso figurato, ossia si oppongono, fanno resistenza, esitano a fare qualcosa, come potrebbero esitare dei militari incaricati di attaccare un bestione apparentemente indistruttibile.



Se "recalcitrante", participio presente usato anche come aggettivo, è di uso piuttosto comune, non si può dire lo stesso del sostantivo "recalcitranza", che compare nel nostro "Sinonimi e Contrari" come sinonimo di "ritrosia".



