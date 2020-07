Neon Genesis Evangelion: la tuta di Shinji diventa virale a causa di un tweet particolare

Tornato anche doppiato su Netflix, lo storico anime Neon Genesis Evangelion è tornato al centro dei riflettori in Italia. Ma in Giappone invece questa fama non se n'è mai andata e nonostante i pareri contrastanti sull'anime di Hideaki Anno, rimane un caposaldo del mondo giapponese.

La dimostrazione sta anche nell'arrivo di un particolare tweet su Neon Genesis Evangelion che ha fatto sorridere il Giappone negli scorsi giorni. Come sapete, durante le fasi di guida dell'EVA-01, il protagonista Shinji Ikari veste con una tuta aderente blu e bianca. Il ragazzino è inoltre noto per essere mingherlino e debole sia di corpo che di carattere.

L'impressione viene completamente stravolta dal tweet in basso che presenta la tuta di Shinji Ikari ma con un modello fin troppo pompato fisicamente e che non rispecchia assolutamente il protagonista di Neon Genesis Evangelion. Uno dei primi commenti è stato "Questo Shinji sembra davvero forte", e in effetti sembra così, lontano dal ragazzino quattordicenne e dai tratti androgini che abbiamo visto nell'anime di Gainax.

Il tweet è diventato virale con oltre 17000 condivisioni, ma la tuta e l'immagine sembrano essere fan made nonostante uno store cinese di Ebay lo abbia messo in catalogo. Intanto a livello ufficiale arriva la linea streetwear di Neon Genesis Evangelion.