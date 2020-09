Neon Genesis Evangelion, clamoroso: Dynit pubblicherà Blu-Ray con il doppiaggio storico!

Nel corso della diretta organizzata per festeggiare i venticinque anni dell'azienda, Dynit ha annunciato a sorpresa l'arrivo di una nuova edizione home video di Neon Genesis Evangelion, costituita dalla storica serie TV di 26 episodi e dalle due pellicole del 1997: Death(true)² e The End of Evangelion.

Una nuova edizione Blu-ray di Evangelion era ormai nell'aria da diversi mesi, e gli appassionati di tutta Italia non attendevano altro che l'ufficialità. Carlo Cavazzoni, direttore esecutivo di Dynit, ha affermato che questa nuova, attesissima edizione uscirà nel corso del 2021, e che presenterà il doppiaggio italiano storico della serie, diretto da Fabrizio Mazzotta e Paolo Cortese.

Inoltre, Dynit ha anche annunciato che domenica 6, lunedì 7 e martedì 8 dicembre 2020, saranno trasmessi nei cinema di tutta Italia Death(true)² e The End of Evangelion, le due pellicole comprese nell'edizione home video. I due film faranno parte della nuova stagione del ciclo “Nexo Anime al cinema”. I nomi dei cinema in cui saranno trasmessi i film saranno rivelati nei mesi a seguire.

E voi cosa ne pensate? Siete contenti? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Noi intanto ne approfittiamo per ricordarvi che Evangelion 3.0 + 1.0, l'ultimo capitolo della tetralogia Rebuild of Evangelion, è stato recentemente rimandato per Coronavirus e uscirà nel corso del 2021.