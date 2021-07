Neon Genesis Evangelion Ultimate Edition: la sontuosa edizione home video arriva in Italia

La storia di Neon Genesis Evangelion non partì con i migliori propositi in Giappone ma, col tempo, il racconto di Hideaki Anno divenne un cult e si propagò in tutto il mondo. Per decenni abbiamo visto la battaglia di Shinji Ikari con gli Angeli e con se stesso, affiancato da altri personaggi, nelle varie edizioni home video italiane.

Con l'arrivo nei cinema e sui servizi streaming di Evangelion 3.0 + 1.0, Anno ha finito il suo lavoro. Ciò non vuol dire però che siano finiti i prodotti a tema Neon Genesis Evangelion e proprio in queste ore la casa italiana Dynit, che da tempo si occupa proprio di promuovere e distribuire l'anime nel nostro paese, ha condiviso alcune novità.

Dal 24 novembre 2021 arriverà in Italia l'edizione limitata Neon Genesis Evangelion: Ultimate Edition, l'edizione definitiva home video dell'anime. Prenotabile presso i Selected Store e su Amazon.it fino al 13 agosto 2021, sarà un'edizione con un numero di stampe limitato e proprio per questo Dynit consiglia di prenotare sui canali comunicati.

Il box di Neon Genesis Evangelion Ultimate Edition, di cui alcune foto sono disponibili in basso, avrà una chiusura magnetica e una stampa speciale con al suo interno:

Neon Genesis Evangelion

Evangelion: Death (True) 2

The End of Evangelion

Un libro di 140 pagine con sinossi, spiegazioni, note e approfondimenti

Artbook di 60 pagine

Poster e cartoline dedicate alla serie e ai film

Un portachiavi della NERV

Una collana con il pendente a forma di croce di Misato

Questi saranno affiancati da oltre 120 minuti di materiale extra, tra cui il 25esimo e 26esimo episodio in versione home video, Neon Genesis Evangelion: Genesis 0:0 In the Beginning e The Light From Darkness, colonna sonora originale e materiale proveniente dagli studi di doppiaggio giapponesi.

I fan si stanno anche preparando all'uscita di Evangelion 3.0+1.0 su Amazon Prime Video ad agosto.