Neon Genesis Evangelion, quante Unità Eva esistono in totale? L'elenco completo

Hideaki Anno portò al mondo la storia di Neon Genesis Evangelion negli anni '90. Tanti riferimenti giudaico-cristiani, un racconto intimo e filosofico con tante cose dette e altre non dette, lasciate alla comprensione dello spettatore. Dopo un inizio non semplice, oggi Evangelion è uno dei brand più famosi e il merito va anche alle Unità Eva.

Inutile dire che il Giappone ha una grossa passione per i robottoni alla Goldrake, Mazinga, Gundam e quant'altro. Anche gli Eva di Neon Genesis Evangelion sono amati e acquistati spesso come i mecha degli altri anime più famosi. Ma nella prima serie TV, quante Unità Eva sono apparse in totale?

Riprendiamo quindi i 26 episodi di Neon Genesis Evangelion e i due film Death and Rebirth e The End of Evangelion per fare il conto. Le unità Eva principali che appaiono nella serie sono cinque, numerate dallo 00 fino allo 04:

L'Eva-00 di colore blu è quello guidato da Rei Ayanami;

L'Eva-01 di colore viola è invece il più iconico, guidato dal protagonista Shinji Ikari;

L'Eva-02 di colore rosso sgargiante è della vulcanica Asuka Soryu Langley;

C'è poi la breve apparizione dell'unità Eva-03 nera, guidata da Toji Suzuhara;

Infine l'Eva-04 bianco guidato da Kaworu Nagisa.

Queste sono le cinque unità Eva principali apparse in Neon Genesis Evangelion. Tuttavia vanno anche considerate nel conteggio le unità prodotte in massa e apparse nel film The End of Evangelion. In origine ne erano previste dodici, ma solo nove sono riuscite ad arrivare alla fase di produzione. Di conseguenza, in Neon Genesis Evangelion compaiono in totale 14 unità Eva. Potete godervi nuovamente le battaglie robotiche con il cofanetto deluxe di Neon Genesis Evangelion.