Neon Genesis Evangelion: le Unità Eva invadono le strade di Tokyo

Mentre le città di tutto il mondo sono state decorate con le luci e gli addobbi natalizi, ancora una volta il Giappone si distingue per il suo estro. Infatti, le strade di Tokyo e lo Skytree, iconico monumento della città, sono state decorate con oggetti a tema Neon Genesis Evangelion.

In quanto punto di riferimento della città per turisti e abitanti, il Tokyo Skytree viene decorato in occasioni speciali. Tuttavia, invece che entrare nello spirito natalizio, la torre alta oltre 600 metri è stata decorata per celebrare Neon Genesis Evangelion.

Il 23 dicembre segnerà l'inizio dell'Evangelion Tokyo Skytree Project, occasione con il quale il franchise verrà onorato sia all'interno che all'esterno della struttura. Coloro che avranno l'opportunità di recarsi al ponte di osservazione della Galleria Tembo troveranno una serie di fantastici punti in cui scattare fotografie epiche. Gli appassionati potranno infatti fotografare una gigantesca replica della testa dell'Eva Unità-01, attraversare corridoi fiancheggiati da celebri frasi tratte dall'anime e persino osservare un nucleo di Angelo. Inoltre, le vetrate riprodurranno un video musicale appositamente creato con il tema di apertura "Cruel Angel's Theme".



Lo Skytree, invece, verrà illuminato a notti alterne con i colori tipici degli Eva Unità-01, 00, 02, Mark 06 e 08. Nella struttura saranno presenti prodotti esclusivi, oltre che cibi e bevande speciali a tema. L'Evangelion Tokyo Skytree Project avrà luogo dal 23 dicembre al 31 marzo.