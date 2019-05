Neon Genesis Evangelion: vediamo l'appartamento che tutti i fan della serie vorrebbero

La serie animata di Neon Genesis Evangelion è sicuramente uno tra le più importanti nel panorama d'animazione giapponese e mondiale. Nonostante sia andata in onda per la prima volta nel 1995, l'eccitazione dei fan agli annuncio legato alla serie è grande, come l'arrivo della serie su Netflixil prossimo giugno a livello mondiale.

Tuttavia, quello che è stato mostrato recentamente si tratta di qualcosa di abbastanza particolare. Nella città di Maebashi, in Giappone, è stato realizzato un appartamento a tema Neon Genesis Evangelion.

Con un affitto mensile che si aggira intorno ai 370 euro al cambio attuale, l'appartamento è uno dei tanti sparsi in giro per il Giappone. Come potete vedere nelle foto presenti nei post di Twitter in fondo alla notizia, gli appartamenti richiamano il quartier generale della NERVE e per quanto di piccole dimensioni, sono sicuramente caratteristici. Potrebbe sicuramente essereinteressante per i fan della serie, trascorrere del tempo in un luogo così caratteristico.

Questa non è la prima delle serie di notizie assurde riguardo l'opera di Hideaki Anno, infatti, solamente pochi giorni fa un rapinatore ha fatto irruzione in una casa con un cosplay di Neon Genesis Evaneglion, per poi essere condannato da tre hanno di lavori punitivi per il suo crimine.