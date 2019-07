Neon Genesis Evangelion: vediamo una stupenda fanart con protagonista Asuka Langley

L'aggiunta di Neon Genesis Evangelion al catalogo di Netflix è stato un evento che, nel bene o nel male, ha riportato in auge l'opera del 1995 creata da Hideaki Anno. Tra i fattori positivi troviamo sicuramente l'aumento di fan art e cosplay dedicati all'anime e ai suoi protagonisti, molti diventati virali sui principali social.

Ed è questo il caso del disegno, che trovate in calce alla notizia, postato su Twitter dall'utente @miukumauk, che in poco tempo ha ricevuto più di 5 mila like e oltre 2 mila retweet. La protagonista è Asuka Langley, ritratta sopra il suo EVA dall'iconica colorazione rossa. I fan dell'opera hanno apprezzato, oltre al tratto deciso e l'uso perfetto dei colori, la posa dinamica dei capelli e l'espressione sognante del suo volto.

Come dicevamo, la recente popolarità dell'anime ha spinto alla creazione di nuovi prodotti, come per esempio una nuova linea di action figure dedicate a Neon Genesis Evangelion.

Si torna a parlare quindi dell'opera con protagonista Shinji Ikari, dopo le numerose polemiche riguardo al doppiaggio, che avevano portato al coinvolgimento della responsabile della traduzione in inglese di NGE, e alla successiva decisione di Netflix di richiamare il cast in sala studio per fornire agli utenti una nuova versione del voice over.

Cosa ne pensate della fan art? Fatecelo sapere con un commento alla notizia!