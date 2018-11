Neon Genesis Evangelion verrà diffuso su Netflix nel 2019

Grandi novità per gli appassionati di Neon Genesis Evangelion: la serie TV anime, insieme ad alcuni film del franchise, sbarcherà su Netflix nel 2019. Il colosso streaming ha confermato la notizia diffondendo un trailer e una key visual, recanti per l'appunto il logo della piattaforma.

Stando a quanto riportato dalle nostre fonti, Neon Genesis Evangelion sarà distribuito su Netflix per tutti gli abbonati al servizio streaming nella primavera del 2019, anche se al momento non abbiamo alcuna data specifica da fornirvi.

Insieme alla serie TV classica di Neon Genesis Evangelion, prodotta dallo Studio Gainax e sceneggiata da Hideaki Anno, Netflix caricherà sulla propria piattaforma streaming anche i film Evangelion: Death and Rebirth e The End of Evangelion.

L'operazione rientra, probabilmente, nel riportare la celebre serie anime sotto le luci dei riflettori in vista del film finale del franchise, Evangelion 3.0 + 1.0, che sbarcherà nelle sale cinematografiche giapponesi nel 2020.

La serie TV di Evangelion debuttò nel 1995 e fu trasmessa fino al 1996, mentre i due film che abbiamo citato poc'anzi videro la luce l'anno successivo, nel 1997. Il lungometraggio finale, in uscita tra un paio d'anni, fu invece annunciato per la prima volta nel 2012.

Siete contenti di questo inaspettato ritorno su Netflix?