Neon Genesis Evangelion: un video cosplay di Rei Ayanami

Gli Evangelion sono robot giganti che possono salvare l'umanità. La NERV li gestisce grazie all'aiuto di alcuni ragazzini di quattordici anni, gli unici in grado di pilotare i mecha creati da Hideaki Anno. In Neon Genesis Evangelion è proprio uno di questi ragazzini il protagonista, Shinji Ikari, il Third Children.

Ma non è lui il primo a guidare i robot. Infatti, la First Children è Rei Ayanami, la cui prima apparizione è stata in barella, ferita, esausta. Anche per questo Shinji Ikari fu costretto a salire sull'Eva-01. Archiviata la prima battaglia, i due iniziarono a interagire, non senza problemi dato che Rei Ayanami viveva come un guscio vuoto, dedita soltanto al volere di Gendo Ikari. La pilota dell'unità 00 va anche a scuola, come si può intravedere in certi episodi di Neon Genesis Evangelion.

La cosplayer Misaki Sai si fa fotografare sulla riva con il grembiule azzurro e la camicia bianca. Ma non finisce qui, dato che la modella realizza un video cosplay di Rei Ayanami sotto le luci rosse. Il video continua per diversi secondi, facendo intravedere anche un cosplay di Asuka, ma gli scenari cercano di emulare alcune scene di Neon Genesis Evangelion, sovrapponendo anche altre immagini.

Ecco un cosplay di Asuka studentessa, mentre ecco le sale in cui ci sarà Evangelion 3.0 + 1.0 in Italia.