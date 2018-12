Neon Genesis Evangelion: la voce americana di Rei conferma il nuovo doppiaggio di Netflix

Amanda Winn Lee, doppiatrice americana di Rei Ayanami nella serie originale di Neon Genesis Evangelion, ha confermato quella che era una voce insistente di questi giorni: Netflix sta lavorando ad un nuovo doppiaggio per l'arrivo della serie sulla sua piattaforma.

Come gli appassionati di tutto il mondo ormai sapranno benissimo, la serie anime cult Neon Genesis Evangelion arriverà nel 2019 su Netflix. La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno, soprattutto considerando la difficoltà nel reperire in maniera legale questa straordinaria opera in alcuni paesi. Dal momento dell'annuncio, oltre alle reazioni della gigantesca fanbase del franchise, sono cominciate a serpeggiare voci su di un possibile nuovo doppiaggio della serie.

In America tali indiscrezioni erano sempre più insistenti, fino a quando, oggi, la doppiatrice originale di Rei Ayanami nella versione statunitense di Neon Genesis Evangelion ha confermato tali sospetti. Sul suo profilo ufficiale Twitter Amanda Winn Lee ha scritto:

"No, non è un rumor. Non posso dire come lo so, ma è assolutamente vero. Lo stanno ridoppiando"

La doppiatrice ha anche fatto in modo di non nascondere il suo disappunto, chiarendo come tenga in particolar modo a questo personaggio e a questo lavoro, che ha seguito da vicinissimo per tutto il suo svolgimento.

Sembra quindi che oltreoceano avranno un nuovo gruppo di voci a cui abituarsi. Per quanto riguarda la versione italiana invece, niente è stato comunicato, e non ci sono indizi che facciano propendere per un'ipotesi o per l'altra.

Voi vorreste mantenere il cast di voci originali o propendereste per una nuova interpretazione? Fatecelo sapere!

La serie TV di Neon Genesis Evangelion debuttò nel 1995 e fu trasmessa fino al 1996, mentre i due film The End of Evangelion e Death & Rebirth (che ne concludono la trama dopo averla riassunta) videro la luce l'anno successivo, nel 1997. Ad oggi è invece ancora in corso la nuova tetralogia cinematografica conosciuta come Rebuild of Evangelion, il cui terzo capitolo è uscito ormai cinque anni fa. L'ultimo dovrebbe vedere la luce nel corso del prossimo biennio.