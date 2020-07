Neon Genesis Evangelion: volete un Eva 01 a casa? Bastano 'soli' 30.000 euro

Avete letto bene, stiamo parlando di 30.000 euro. O qualche spicciolo in meno, ma sempre di una cifra composta da ben 5 numeri. Nel parco di Small Worlds Tokyo, infatti, sarà possibile acquistare una riproduzione in scala ridotta, più o meno dell'altezza del cestista dei Lakers Lebron James, di uno dei mecha di Neon Genesis Evangelion.

Nell'ultimo periodo il franchise ha avviato una campagna di collaborazioni atte a sponsorizzare con forza l'ultima pellicola della tetralogia dei Rebuild, seppur quest'ultima sia ancora priva di una finestra di lancio. Ad ogni modo, una recente attrazione in un parco di Tokyo permette il preordine di una riproduzione dalle dimensioni umane dell'unità Eva 01. "Umane" si fa per dire, in quanto parliamo di circa 2 metri d'altezza.

La statua in questione, in realtà, è proposta al pubblico a un prezzo di 21.000 euro, a cui se ne aggiungono altri 8 per ottenere l'Umbilical Cable di 5 metri e una luce LED, per un totale di circa 30.000 euro. Sono disponibili appena 20 pezzi e non sono previste ulteriori repliche. Qualora voleste optare per "qualcosa di più economico" ma pur sempre di una riproduzione di 2 metri, l'azienda Kaiyodo vi viene incontro presentandovi l'unità Eva 01 in berserk alla modica cifra di 13 mila euro, circa la metà di quella proposta allo Small Worlds Tokyo. Ad ogni modo, potete dare un'occhiate alle due rappresentazioni in calce alla notizia.

E voi, invece, cosa ne pensate di queste due statue? Fatecelo sapere con un commento qua sotto. Ma a proposito dell'iconico robot, avete visto questo speciale video in CG di Neon Genesis Evangelion?