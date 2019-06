Neon Genesis Evangelion vs Godzilla: rilasciato il teaser del crossover

Era già stato annunciato, ma ora possiamo ammirarlo in un teaser di pochi secondi:Neon Genesis Evangelion contro Godzilla, un attrazione della Universal Studios che ha deciso di mettere in scena, il prossimo agosto, un crossover davvero interessante tra due giganti della cultura nipponica.

L'iniziativa, che fa parte del " Universal Cool Japan", accorperà diversi prodotti d'animazione molto popolari, i quali vedranno l'allestimento di attrazioni a tema a loro dedicate. Nel caso di questo interessante crossover, si parla di un progetto in 4D che aprirà in estate, precisamente alla fine di agosto. Per spezzare l'attesa, Universal Studios ha rilasciato un nuovo teaser/trailer.

Godzilla versus Evangelion ci mostra l'ultima interpretazione del mostro marino giapponese, Shin, che emerge dalle profondità marine precipitandosi ad attaccare la città che ospita la base di Nerv. Nel trailer vediamo la lotta tra le tre Unità Eva schierate e la poderosa bestia. I personaggi di Ikari, Rei e Asuka non sono ancora stati mostrati, ma non abbiamo dubbi che faranno parte dell'attrazione, pur non essendo stati anticipati nel trailer.

Gli altri anime che riceveranno un'attrazione a tema dalla Universal sono: Sailor Moon, Lupin terzo, L'Attacco dei Giganti e Detective Conan. Per quanto riguarda questo crossover, sarà un'esperienza in 4D che combinerà l'atmosfera cinematografica con una costruzione interattiva, che si muoverà in base a ciò che sta accadendo sullo schermo.

L'attrazione è sicuramente un'idea interessante, e siamo sicuri che servirà a pubblicizzare il nuovo film di Godzilla, mentre non vi dimenticate che questo mese arriva il capolavoro di Hideaki Anno.