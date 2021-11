Neon Genesis Evangelion x U-TREASURE: ecco l'anello ispirato alla Lancia di Cassius

L'anno scorso, U-TREASURE ha lanciato sul mercato degli anelli di fidanzamento e di matrimonio ispirati alla Lancia di Longinus di Evangelion. In retrospettiva, il simbolismo potrebbe non essere l'ideale per un matrimonio, dato che Evangelion: 3.0+1.0: Thrice Upon A Time descrive la Lancia di Longinus come simbolo di disperazione.

Ma non c'è nulla di cui preoccuparsi. La sua controparte, la Lancia di Cassius, rappresenta la speranza. E, se questa volta volete regalarvi un vero lieto fine invece di resettare il mondo, U-TREASURE vi dà ora la possibilità di acquistare anche le fedi nuziali della Lancia di Cassius. U-TREASURE ha lavorato anche con altri brand anime oltre ad Evangelion come ad esempio questi gioielli a tema ONE PIECE.

Gli anelli sono circondati da una delicata lavorazione in metallo ispirata alla Lancia di Cassius. E' possibile per i clienti avere le loro iniziali e la data di matrimonio incisa sui loro anelli. Sono disponibili due versioni degli anelli: una versione in oro rosa 18 carati con base in platino, al costo di 132.000 yen (1158,89 dollari al cambio attuale), o una versione in argento al costo di 10.650 yen (93,5 dollari al cambio attuale).

Sono ordinabili dal Giappone presso il negozio fisico U-TREASURE di Ikebukuro o tramite il negozio online fino al 25 novembre. Non solo U-TREASURE tra le collaborazioni, recentemente JINS ha relizzato degli occhiali a tema Neon Genesis Evangelion.