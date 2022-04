Neon Genesis Evangelon: Rei Ayanami in abiti casual in questo originale cosplay

Le differenze tra Asuka e Rei hanno spezzato nel tempo la community dietro Neon Genesis Evangelion in due, tra chi preferisce un personaggio e chi l'altro. Ma alle spalle di questa diatriba, tuttavia, entrambi i piloti delle unità Eva hanno avuto un ruolo cruciale nella narrazione, sia nella serie tv originale che nella tetralogia.

Nonostante Rei non rientri tra i personaggi preferiti nemmeno del suo creatore, Hideaki Anno, allo stesso tempo il first children è diventato comunque un beniamino nel pubblico con alcuni treni che hanno avuto persino la sua immagine in una campagna promozionale per Evangelion 3.0 + 1.0.

In ogni caso, Ayanami è uno dei personaggi più popolari della saga e proprio a lei la community ha dedicato non poche iniziative e manifestazioni di creatività, l'ultima delle quali a cura di un'artista cinese 炭烤莉莉黑. La cosplayer, infatti, ha dedicato al pilota un'interpretazione personale che reinterpreta Rei in abiti casual, il tutto però mantenendo inalterata la fedeltà al personaggio originale. In molti hanno apprezzato il suo lavoro, merito anche dell'attenzione e della cura ai dettagli.

