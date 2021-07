Neru: Way of Martial Artist, il nuovo manga di Shonen Jump debutta su MangaPlus

L'immenso catalogo di MangaPlus, la piattaforma online di Shueisha che permette di leggere i più recenti capitoli delle migliori opere dell'editore giapponese, da il benvenuto a Neru: Way of the Martial Artist. Ecco il primo capitolo dello spokon scritto e disegnato da Hiraga Minya in una splendida clip animata.

Neru: Way of the Martial Artist segue le vicende di Neruma Isami, un giovane ragazzo che vive isolato, in sola compagnia di suo nonno, lontano dal borgo. Sin dalla nascita, è stato indirizzato verso la via delle arti marziali: la sua intera esistenza è dedita unicamente a quello. Tuttavia, improvvisamente un giorno suo nonno, grande esperto di arti marziali, scompare nel nulla, lasciando al suo amato nipotino un libro che funge da guida per il suo allenamento solitario.

Durante il suo ultimo anno alle scuole medie, Neru si rende conto che la sua vita è ben diversa da quella dei suoi coetanei. Mentre i ragazzi della sua età si concentrano su sport più diffusi, sullo studio o sulle relazioni interpersonali, Neruma pensa unicamente alle arti marziali e non ha nessuno con cui fare sparring. Un giorno, però, la sua vita prende una svolta drastica.

Neru si imbatte in un gruppo di bulletti che importunano una giovane ragazza; in un attimo, dando sfoggio delle sue abilità, mette al tappeto i teppisti. Quando si mette al loro inseguimento, però, perde il suo prezioso libro. La ragazza, il cui nome è Akebi Haiba, lo raccoglie interessata, aspettando fino a tarda sera per restituirglielo.

Quando però i due si incontrano, Akebi si rivela l'avversaria che Neru ha sempre sognato. La ragazza è abilissima nelle arti marziali, e mettendo al tappeto Neru rivela di conoscere suo nonno. Infine, indirizza il protagonista verso un liceo frequentato da lei e dai migliori combattenti. L'avventura di Neru può ora cominciare! Il secondo capitolo di Neru: Way of the MArtial Artist arriverà su MangaPlus domenica 11 luglio alle ore 18:00.

La scorsa settimana, su MangaPlus era arrivato il capitolo 1 di Red Hood, rivisitazione della fiaba di cappuccetto rosso. L'editor di MangaPlus è soddisfatto dei risultati raggiunti dalla piattaforma, nuove lingue in arrivo?