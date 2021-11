Netflix, oltre 20 nuovi anime saranno annunciati all'evento del 9 novembre?

Netfix sta davvero indirizzando sempre di più i suoi sforzi anche nei riguardi del mercato anime, un medium sempre più popolare al di fuori dell'Asia grazie proprio al coinvolgimento di questi colossi dello streaming on-demand. Ad ogni modo, a breve il celebre distributore potrebbe annunciare oltre 20 nuovi titoli.

A nemmeno una settimana di distanza dal rinnovo di Dota per una seconda stagione, il colosso con sede in California ha preparato l'evento intitolato "Netflix Festival JP" che si terrà in streaming il prossimo 9 novembre. Per l'occasione ci saranno ospiti d'eccezione, tra cui Le Bizzarre Avventure di Jojo: Stone Ocean con una performance musicale d'apertura, nonché vari producer, editori e persino George Wada dello Studio WIT.

Intorno alle 11 del mattino, ora inglese, ci sarà inoltre la presentazione della nuova line-up anime di Netflix che, come potete constatare voi dalla locandina allegata in calce alla notizia, conterà almeno 20 titoli. Un numero imponente che sottolinea ancora una volta la serietà con la quale il distributore sta investendo sempre più risorse per ampliare ulteriormente la sezione dedicata dell'enorme catalogo.

Non ci resta dunque che attendere la prossima settimana per conoscere quali saranno i prossimi progetti di Netflix a tema anime. E voi, invece, che aspettative avete? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro riservato in fondo alla pagina.