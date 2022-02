Netflix 2022: ecco i film animati esclusivi in arrivo quest'anno

Netflix ormai si è confermato come uno dei colossi dell'intrattenimento. Nonostante l'arrivo di competitor di spessore notevole sul mercato, una delle prime aziende a sdoganare la visione in streaming è ancora sulla cresta dell'onda, con nuovi prodotti di varia natura, sia originali che non, distribuiti ogni mese.

Anche il 2022 di Netflix sarà scoppiettante e ricco di contenuti. All'orizzonte ci saranno tanti anime che debutteranno sulla piattaforma, molti dei quali saranno seriali. Alcuni di questi però saranno dei film, con Netflix che ha divulgato l'elenco completo. Nelle scorse ore infatti il portale ha annunciato tutti i film che arriveranno nel 2022 in catalogo, e tre di questi sono film anime.

Il primo è Bubble, previsto per il 22 aprile. Il film di Tetsuro Araki esplora un mondo cambiato per sempre da una pioggia di bolle che non obbediscono alle leggi della gravità.

In seguito arriverà Drifting Home, un film del regista Hiroyasu Ishida, già famoso per Penguin Highway. Lo studio Colorido approfondirà la storia di due amici d'infanzia che si ritrovano a vivere in mezzo al mare in un palazzo alla deriva in seguito a uno strano fenomeno.

Il terzo e ultimo titolo in arrivo nel 2022 su Netflix è la prima parte del film The Seven Deadly Sins: Grudge of Edinburgh di cui è stata appena rivelata la trama. Stavolta non sarà Meliodas il protagonista bensì Tristan, in un film ambientato poco dopo la fine della serie principale.

A questi poi si aggiungeranno tanti altri anime. Quale attendete di più?