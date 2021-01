Netflix: 5 anime top in arrivo nel 2021, ecco quali tenere d'occhio

Negli ultimi anni Netflix ha iniziato a concentrare le sue energie anche sul panorama dell'animazione nipponica producendo alcuni titoli interessanti, alcuni dei quali che, nel 2021, vedranno persino un sequel. Ma l'anno corrente sarà protagonista di diverse produzioni ambiziose, vediamo quali sono secondo noi 5 titoli da tenere d'occhio.

Non possiamo che iniziare questo breve speciale drizzando le antenne sul sequel di B: The Beginning, una serie televisiva che ha fatto molto parlare di sé a causa dell'ambientazione sci-fi e dell'atmosfera thriler che ha caratterizzato la narrazione. L'attesissimo seguito dell'anime originale di Production I.G. non ha ancora una data ufficiale, ma aspettiamo con ansia di scoprire come continuerà la criptica storia.

Tra i titoli del palinsesto "Netlix Original" non possono mancare alcuni progetti che appaiono estremamente interessanti, tra cui EDEN dal regista di FullMetal Alchemist: Brotherhood. Qualora non conosciate l'opera in questione, la trama si colloca in un lontano futuro e segue le vicende di una bambina che viene trovata e allevata da due robot che credevano l'umanità ormai estinta.

Non può che destare molta curiosità la trasposizione animata in CGI, a cura di TMS Entertainment (Dr. Stone) e Quebico per la computer grafica, di Resident Evil: Infinite Darkness. Ispirato alla celebre IP di Capcom, l'azienda ha fatto sapere che la storia è classificata come "canonica" per il franchise.

Altissime sono le aspettative per SPRIGGAN a cura di Netflix, tratto dal manga omonimo di Hiroshi Takashige e Ryouji Minagawa. La storia, che sarà animata da David Production (Le Bizzarre Avventure di Jojo), narra la storia di un conflitto tra l'organizzazione segreta ARCAM e Yu Omine, uno SPRIGGAN, per delle misteriose reliquie appartenute ad antiche civiltà tecnologicamente avanzate.

Impossibile non citare infine il prossimo anime originale nato dalla collaborazione tra Studio BONES (My Hero Academia, Noragami) e Netflix, atteso il prossimo 4 aprile al debutto, per una trasposizione inedita del franchise di Godzilla. Stiamo parlando di Godzilla: Singular Point, che vedrà tra l'altro la partecipazione di un noto animatore dello Studio Ghibli per il character design, Eiji Yamamori.

E voi, invece, quali tra questi 5 titoli aspettate maggiormente? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.