Netflix amplia il suo catalogo anime, in arrivo l'originale "Cagaster of an Insect Cage"

Netflix, la piattaforma streaming più famosa del mondo, sembra voler continuare ad investire fortemente sul mercato anime, in modo da ampliare ulteriormente il suo già invidiabile parco di opere originali. Oggi infatti, appena due settimane dopo il debutto di Drifting Dragons, è stata presentata con un PV la nuova serie Cagaster of an Insect Cage.

L'anime, tratto dall'omonimo manga di Kacho Hasimoto, debutterà in tutto il mondo il 6 febbraio 2020 e sarà disponibile con il doppiaggio italiano. Il trailer doppiato è visibile cliccando sul link reperibile in calce all'articolo.

Nel caso in cui non foste familiari con l'opera originale, vi ricordiamo che la sinossi di Cagaster of an Insect Cage recita quanto segue: "Un giorno, una malattia chiamata Cagaster inizia a trasformare tutte le vittime infettate in giganteschi insetti mangia-uomini, finendo per decimare la maggior parte dell'Asia. Trant'anni dopo il giovane Kidou, uno sterminatore, incontra per caso un uomo morente che prima di trasformarsi lo prega di accompagnare sua figlia al sicuro dalla madre. I due inizieranno così a viaggiare insieme".

In maniera simile a quanto fatto con i recenti Levius e Drifting Dragons, anche Cagaster of an Insect Cage si affiderà parzialmente alla tecnica di animazione 3DCG. Lo staff vede Koichi Chigira (Tokyo Babylon, Full Metal Panic!) alla direzione presso Studio Gonzo, Shuuichi Kouyama (Il Conte di Montecristo, Black Cat) alla sceneggiatura, Akihiko Yamashita (Il castello errante di Howl, Arrietty) al character design e Hitomi Kuroishi (Code Geass) in carica della composizione musicale.

