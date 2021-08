Netflix, quali nuovi anime guardare questa settimana? Scopritelo

Ogni mese, Netflix arricchisce il proprio catalogo di film, serie TV e anime. Quest'ultimo settore sta crescendo pian piano tra acquisizioni di prodotti classici, proposte attuali e anime creati appositamente per la piattaforma. Anche ad agosto Netflix aggiungerà altri anime.

Quali sono gli anime in uscita su Netflix tra il 9 e il 15 agosto 2021? Si parte naturalmente con Shaman King, il remake dell'anime del 2001 che proprio in questi mesi è in corso di trasmissione in madrepatria. Yoh Asakura lo conosciamo tutti bene, è uno sciamano che vorrebbe vivere una vita tranquilla e pacifica, ma il suo retaggio non glielo permette. Dovrà così affrontare un lungo viaggio per diventare Shaman King, il re degli sciamani. Netflix ha reso disponibili i primi 13 episodi dell'anime, col tempo aggiungerà anche i restanti a blocchi, man mano che andranno in onda in Giappone.

Il secondo titolo di questa settimana è il film Monster Hunter: Legends of the Guild. Un lungometraggio in 3DCG presentato non senza sorprese e che si basa sull'arcinota saga di videogiochi che ci porterà a osservare la storia del giovane Aiden, un cacciatore di mostri che sarà alle prese con creature più pericolose del previsto. L'arrivo è previsto per il 12 agosto 2021.

Infine uno dei blockbuster degli ultimi anni che si rinnova ancora una volta. Domenica 15 agosto 2021 su Netflix arriverà L'Attacco dei Giganti stagione 4 parte 1. Annunciato poche settimane fa, i primi 16 episodi della quarta e ultima stagione dell'anime saranno disponibili sulla piattaforma a breve, portandoci nel martoriato mondo di Eren Jaeger e compagni. Alle prese con una guerra su vasta scala, stavolta sta per cambiare tutto e per sempre.

Quale tra i tre anime di Netflix attendete di più e quali guarderete? Potete anche fare un salto sulla nostra lista di anime da vedere assolutamente su Netflix.