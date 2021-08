Netflix, gli anime da recuperare sulla piattaforma streaming

Ogni mese la piattaforma di streaming più famosa al mondo aggiunge nuovi prodotti. Con l'arrivo di agosto Netflix ha aggiunto altri anime, alcune novità e altri già visti, ma quali sono gli anime su Netflix da recuperare assolutamente?

Il vastissimo catalogo offre diversi titoli importanti. Partiamo con le serie TV disponibili su Netflix andando in ordine alfabetico. Il primo anime che vi proponiamo è Beastars, attualmente in corso e con due stagioni pubblicate, ma la storia sicuramente adatterà tutti i capitoli del manga, proseguendo ancora con altri episodi. Paru Itagaki ha creato un bello spaccato di una società di animali antropomorfi con le loro virtù e contraddizioni.

Andando avanti, ripeschiamo un nome di spessore come Watanabe che qualche anno fa ha portato la sua nuova fatica su Netflix: Carole and Tuesday. Una serie di una stagione unica a metà tra sci-fi e slice of life con una fortissima presenza del mondo musicale. Si arriva poi ad alcuni pezzi grossi e anche storici: in primis c'è Death Note, uno degli anime più famosi al mondo; imperdibile, ricco di colpi di scena e con personaggi carismatici. Il secondo invece è Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, con la sua prima stagione che ha riscosso consensi in tutto il mondo, rendendo inoltre il manga originale uno dei titoli più venduti di sempre in Giappone.

Rimaniamo con la stessa lettera e ci dedichiamo a Devilman Crybaby, un anime ispirato all'opera di Go Nagai. Il mondo cupo e sanguinario di Devilman sbarca così in un'edizione animata più fedele di quella degli anni '70. Andiamo avanti per arrivare a un'altra pietra miliare dell'animazione giapponese con Fullmetal Alchemist: Brotherhood. Il secondo adattamento animato traspone fedelmente il manga della Arakawa in tutta la sua bellezza. Altra opera storica è Lamù che, con tutte le sue stagioni, ci riporta agli anni '70 e a uno dei titoli romcom più noti e divertenti di sempre.

Da un anime leggero a uno molto più pesante: le stagioni de L'Attacco dei Giganti sono imperdibili, con la quarta in arrivo su Netflix, in attesa dello scoppiettante finale del prossimo anno. Rimaniamo in tema anime storici con Le Bizzarre Avventure di Jojo. La serie generazionale creata da Hirohiko Araki è un must, comprendendo anche la collaterale Così Parlò Rohan Kishibe.

Passiamo poi a Made in Abyss e My Hero Academia, due grandi successi recenti, ma soprattutto alla serie di Neon Genesis Evangelion. Nonostante i problemi che l'hanno afflitta nel momento in cui fu inserita nel palinsesto, la serie TV di Neon Genesis Evangelion è tornata in una nuova versione da vedere assolutamente. Imperdibile anche Violet Evergarden, un lavoro commovente e fantastico di Kyoto Animation.

Ma non ci sono soltanto serie TV anime. Netflix propone infatti vari film imperdibili: Akira, La Forma della Voce, i lungometraggi di Fate, End of Evangelion finendo poi con tutti i capolavori dello Studio Ghibli. Quali saranno i primi anime che recupererete?