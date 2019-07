Netflix annuncia la finestra di arrivo dell'anime di Pacific Rim

Nel 2013 faceva il suo debutto nella sale cinematografiche di tutto il mondo, il lungometraggio diretto da Guillermo del Toro, Pacific Rim. Come saprete, il film prendeva grande ispirazione dai Kaiju del cinema giapponese e dai mecha tipici di anime e manga. Sembra che grazie a Netflix, Pacific Rim stia per ricevere una serie anime.

Non molto tempo fa Legendary Entertainment aveva confermato che la storia sarebbe presto diventata una serie animata. In questi giorni, si sta tenendo a Los Angeles l'Anime Expo 2019, in cui Legendary ha tenuto panel. Durante l'evento, il vice presidente dello sviluppo dei marchi e dei prodotti di consumo, Elie Dekel, ha dichiarato che Pacific Rim riceverà un anime composto da due stagioni.

Abbiamo inoltre scoperto che la prima stagione farà il suo debutto il prossimo 2020 e che sarà successivamente seguita da una seconda stagione, anche se tuttavia, non è ancora stata comunicata una data di arrivo.

"Si tratta di una delle serie di anime a più grande budjet a cui ho avuto il piacere di lavorare e penso che rispecchi l'impegno di Netflix e Legendary negli anime" ha detto Dekel.

Si tratta sicuramente di un'ottima notizia per il fan dei due lungometraggi e di un esempio di come l'occidente si stia sempre più avvicinando agli anime.

Infine, vi ricordiamo che la serie animata Dino Girl Gauko farà il suo debutto su Netflix per la fine del 2019, mentre Netflix sta cercando un caporedattore per la divisione anime.