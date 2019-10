Netflix annuncia Ghost in the Shell: SAC_2045, nuovo anime in esclusiva, con un trailer

Ghost in the Shell sta per tornare. Il manga di Masamune Shirow pubblicato nel 1985 ha avuto un seguito spettacolare negli anni, creando un vero e proprio franchise nel quale sono presenti un'infinità di prodotti differenti: spin-off, serie anime e film animati fino al live action con Scarlett Johansson. Ora arriva Ghost in the Shell: SAC_2045.

Durante la notte italiana del 23 ottobre, Netflix ha annunciato a sorpresa l'anime Ghost in the Shell: SAC_2045. Questo sarà presente esclusivamente sulla piattaforma e realizzato in 3DCG, come altri lavori recenti della produzione della piattaforma streaming. In alto potete vedere il primo trailer rivelato, con pochi secondi veri e propri di trama dove appare la protagonista Motoko Kusanagi.

Ghost in the Shell: SAC_2045 debutterà su Netflix nella primavera del 2020 e vede coinvolti Kenji Kamiyama, Shinji Aramaki, Production I.G. e la casa editrice Kodansha. Il progetto era già stato anticipato nel 2017, anche se per lungo tempo se ne erano perse le tracce. In calce potete trovare la prima locandina preparata per la trasposizione.

Il nuovo anime Ghost in the Shell: SAC_2045 sarà una serie composta da due stagioni di 12 episodi, dirette da Kenji Kamiyama e Shinji Aramaki, i quali saranno i registi di una stagione ciascuno. Ilya Kushinov invece sarà il character designer. Oltre Production I.G., che già aveva partecipato a precedenti trasposizioni di Ghost in the Shell, sarà coinvolto anche lo studio SOLA Digital Arts.