Netflix annuncia Godzilla: Singular Point: il re dei mostri torna con lo studio BONES

Il colosso americano dedito allo streaming on-demand, Netflix, prosegue la sua campagna di annunci di anime originali, sottolineando l'interesse della compagnia nei riguardi del mercato dell'animazione nipponica. Da poche ore ha infatti annunciato il ritorno del Re dei Mostri sul piccolo schermo in Godzilla: Singular Point.

L'immortale franchise di Godzilla continua a rinnovarsi con progetti dedicati, di cui l'ultimo in chiave animata e prodotto nientedimeno che da TOHO e Netflix. Per l'occasione, il colosso statunitense ha chiamato uno staff tutto d'eccezione, partendo dallo studio di animazione incaricato del progetto, ovvero BONES (My Hero Academia, Noragami) e Orange.

Se questa notizia di fatto sembra escludere definitivamente i rumor in merito al remake in CG di Berserk con il coinvolgimento di Studio Orange, dall'altra non chiude le porte a un nuovo anime legato al franchise di Kentaro Miura.

Ad ogni modo, Godzilla: Singular Point sarà diretto nientedimeno che dal regista Atsushi Takahashi (il film di Blue Exorctis) con il character design interamente curato dall'autrice di Blue Exorcist, Kazue Kato. E non è l'unica novità, in quanto per l'aspetto di Godzilla è incaricato il noto animatore dello Studio Ghibli Eiji Yamamori. Uno staff straordinario per un anime originale previsto al debutto in tutto il mondo nel 2021.

